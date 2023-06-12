

Суррогация в Грузии будет разрешена только для граждан Грузии

12.06.2023 15:44





По заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, суррогация в Грузии будет разрешена только для граждан Грузии.



Как пояснил Гарибашвили на заседании правительства, законопроект, регулирующий данный вопрос, уже направлен в парламент.



«В таких развитых странах, как Франция, Германия, Испания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Италия, Литва, Эстония, не буду продолжать, суррогация полностью, совсем запрещена. Есть страны, где частично существует эта гибридная модель, разрешенная в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Австралия, Новая Зеландия.



У нас было обсуждение по этому поводу. Согласно новому законопроекту, мы хотим, чтобы это было разрешено только для граждан Грузии. То есть иностранные граждане больше не смогут заказывать, не хочу говорить грубо, но это происходит и онлайн, размещается слишком много рекламы, и мы считаем очень тревожным оставлять этот вопрос неурегулированным», - отметил Гарибашвили.



По его пояснению, с дополнительной информацией об этом общественность ознакомит Минздрав.





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