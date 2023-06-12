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В 2025 году в Грузии пройдет Зимний олимпийский фестиваль
12.06.2023 15:59
«Мы начинаем готовиться к ещё одному важному мероприятию. Как вы знаете, в 2025 году в Грузии пройдет Зимний олимпийский фестиваль, мы должны выделить из бюджета 100 миллионов лари», — заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, для этого в Тбилиси и Бакуриани будет организована соответствующая инфраструктура.
«В Бакуриани будет организована площадка для биатлона и лыжных гонок, в Тбилиси будет построен ледовый дворец, в Тбилиси и Бакуриани добавится другая новая инфраструктура. В этом году уже выделено 25 миллионов лари. В общей сложности организация этого фестиваля обойдется нам в 100 миллионов лари», — сказал Гарибашвили.
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