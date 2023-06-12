

Послы стран ЕС проведут встречу с премьер-министром Грузии

12.06.2023 16:43





«Важно, чтобы обмен информацией между дипломатическим сообществом и премьер-министром, а также всеми министрами был максимально интенсивным, особенно сейчас, когда мы находимся в ключевом моменте», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По словам Герчинского, сегодня состоится встреча послов разных стран с премьер-министром Грузии, а инициатором встречи является Ираклий Гарибашвили.



«Я могу подтвердить, что сегодня вечером мы встретимся с премьер-министром Грузии. Мы делаем это по его приглашению, эта инициатива принадлежит премьер-министру, хотя мы регулярно встречаемся. На мой взгляд, крайне важно, чтобы обмен информацией между дипломатическим сообществом и премьер-министром, а также между правительством и всеми министрами был максимально интенсивным, особенно сейчас, когда мы находимся в ключевом моменте, когда Еврокомиссия опубликует свой отчет о расширении в октябре, после чего 27 государств-членов Евросоюза примут решение о дальнейших шагах.



Нас пригласил премьер-министр. Насколько мне известно, это приглашение получили послы всех стран ЕС в Грузии, а также работающие в Грузии послы из других регионов. Я не знаю, сколько коллег будет присутствовать на встрече. Я надеюсь, что все они будут там. Поскольку инициатива исходит от аппарата премьер-министра, посмотрим, как они с этим справятся, но я хочу вам сказать, что мы регулярно встречаемся и говорим открыто, откровенно, когда речь идет об отношениях между ЕС и Грузией. Встреча состоится сегодня вечером. У нас очень открытые и честные переговоры с правительством Грузии, в том числе с премьер-министром, и в ходе этих дискуссий мы обсуждаем все вопросы, связанные с отношениями между ЕС и Грузией», — заявил Павел Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





