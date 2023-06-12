

Минздрав Грузии о деталях законопроекта о суррогатном материнстве

12.06.2023 17:13





Минздрав Грузии делает разъяснения по законопроекту о суррогатном материнстве в стране.



По словам главы ведомства Зураба Азарашвили, сервисами in vitro-оплодотворения и суррогатного материнства с 1 января 2024 года лица, не имеющие гражданства Грузии, больше пользоваться не смогут.



Кроме этого, с нового года женщины, которые захотят стать донорами или суррогатными матерями, должны понимать, что взамен этой «услуги» не получат никакого вознаграждения со стороны будущих родителей ребенка, кроме уплаты расходов в период беременности и родов.



Азарашвили отметил, что поправки в закон предполагают и регулирование «принципа безвозмездности».



«Гражданин Грузии, который желает стать донором или суррогатом, должен действовать по принципу безвозмездности и получить только и только компенсацию за весь процесс — медицинские исследования, роды», — уточнил министр.



Глава минздрава Грузии привел и статистические данные: если пять лет назад количество доноров и сурогатов составляло 1 000 человек, то сегодня их число достигает 2 000. Поэтому репродуктивный туризм в Грузии был привлекателен, поскольку эта сфера никак не регулировалась.



Азарашвили отметил, что, работая над этим вопросом, был учтен опыт стран, где избрали «компромиссный» вариант подхода к проблеме.



«В нашем случае процесс не коммерческий и закон определил <в роли акторов> только граждан Грузии», — заявил министр здравоохранения Грузии.



Напомним, о законодательной инициативе 12 июня сообщил премьер-министр Грузии. Услугами суррогатного материнства и in vitro-оплодотворения смогут пользоваться только граждане Грузии. Это значит, что рожденный от суррогатной матери ребенок не покинет страну вместе с лицами, которые не имеют гражданства Грузии.



Законопроект уже направлен в парламент страны. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.На заседании правительства Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что парламент страны, куда направлен документ, поддержит новые регуляции.





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