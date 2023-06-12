

«Положение СМИ в последние годы ухудшилось» — рекомендации Евросовета

12.06.2023 17:21





Совет Европы на основании запроса Аппарата Народного защитника Грузии подготовил исследование «Обзор законодательства и практики Грузии в отношении защиты и безопасности журналистов». Обзор подготовлен и представлен экспертом Совета Европы Питером Норландером.



В документе анализируется соответствие правовой базы и практики Грузии стандартам Совета Европы. В нем рассматриваются следующие вопросы:



расследование случаев насилия и преследования журналистов;

безопасность во время демонстраций;

возможности правоохранительных органов и СМИ.

В нем представлены актуальные вопросы защиты и безопасности журналистов, которые нуждаются в совершенствовании как с точки зрения законодательства, так и практики. Он подчеркивает резкое ухудшение ситуации с 2019 года и считает, что правовая база, которая, несмотря на наличие некоторых положительных элементов, недостаточно защищает журналистов.



В обзоре отмечается, что ситуация со свободой СМИ за последние несколько лет ухудшилась — количество тревожных сигналов в отношении Грузии на платформе безопасности журналистов Совета Европы резко увеличилось с 0 (2017-2019 гг.) до 16 (2020-2022 гг.), и организации «Репортеры». В ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом «Без границ», Грузия опустилась на 29 позиций по сравнению с предыдущим годом.



Основной рекомендацией Совета Европы является создание комитета заинтересованных сторон под председательством независимого и авторитетного лица или агентства/организации с высоким политическим авторитетом, уполномоченного проводить исследования и разрабатывать национальный план действий по обеспечению безопасности журналистов, выполнение которого будет поручено правительству. Рекомендуется, чтобы в знак приверженности избранным политикам высокого уровня как на национальном, так и на местном уровне, четко осуждалось насилие и ненависть к СМИ, а сами воздерживались от антимедийной риторики.



Согласно исследованию, необходимо срочно улучшить расследование и судебное преследование по делам о насилии в отношении журналистов.



«Хотя в последние годы участились случаи насилия и угроз насилия в отношении журналистов, в расследовании и уголовном преследовании этих преступлений есть серьезные недостатки. Даже в тех случаях, когда приговоры смягчаются, часто выносятся легкие приговоры. «В целях совершенствования расследования и уголовного преследования по делам о насилии в отношении журналистов рекомендуется переформулировать статью 154 Уголовного кодекса, чтобы охватить все случаи насилия или угроз в отношении физических и юридических лиц, связанные с их журналистской деятельностью», — говорится в исследовании. .



Кроме того, рекомендуется проводить системную проверку качества расследования преступлений, совершенных против журналистов, с привлечением представителей СМИ и заинтересованных сторон. А затем разработать конкретные и подробные инструкции для всех правоохранительных органов по расследованию случаев насилия в отношении журналистов.



Предлагается вести комплексную статистику, включающую данные в разбивке по различным критериям обо всех случаях насилия или угроз в отношении физических или юридических лиц, связанных с их журналистской деятельностью. Рекомендуется ужесточить наказание за преступления, совершенные против физических или юридических лиц, связанные с журналистской деятельностью.



Совет Европы считает, что возможности правоохранительных органов также должны быть усилены. Рекомендуется создать в полиции и Генеральной прокуратуре специальные подразделения по расследованию и уголовному преследованию случаев насилия в отношении журналистов, а также разработать специальную учебную программу.



Также рекомендуется, чтобы сами журналисты прошли обучение тому, чего ожидать от уголовных расследований, потерпевшими в которых они являются, и что от них ожидается в плане предоставления информации. Предлагается пересмотреть мандат Департамента защиты прав человека МВД, чтобы он охватывал вопросы, связанные с безопасностью журналистов.



В целях повышения безопасности журналистов во время демонстраций Совет Европы рекомендует внести поправки в Закон «О собраниях и демонстрациях». Предлагается проводить встречи между журналистами и правоохранительными органами перед демонстрациями и другими важными событиями, такими как выборы, акции протеста или крупные спортивные мероприятия, чтобы они могли обсудить вопросы безопасности и совместно согласовать протокол безопасности.



Согласно исследованию, методы обеспечения безопасности в медиа-организациях не соответствуют передовой международной практике и должны быть улучшены путем разработки и внедрения протоколов безопасности, предоставления защитного снаряжения и обучения всех сотрудников СМИ и фрилансеров, чьи работы они публикуют. Сами журналисты должны поощряться к тому, чтобы они не жалели усилий для собственной безопасности, посещая соответствующие курсы и приобретая знания для обеспечения собственной безопасности, особенно от цифровых угроз.



При отсутствии заметного улучшения в расследовании и преследовании случаев насилия в отношении журналистов в течение года после публикации данного обзора рекомендуется создать общественную следственную комиссию для расследования причин насилия в отношении журналистов и неадекватной реакции правоохранительных органов.





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