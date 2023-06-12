

Гарибашвили встретился с министром иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

12.06.2023 18:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Домиником Хаслером.



По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались существующие отношения между странами и перспективы сотрудничества.



Было отмечено, что визит Доминика Хаслера является важным этапом в двусторонних отношениях, который придаст новый импульс будущему сотрудничеству между странами.



«Подчеркнута важность сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Внимание было сосредоточено на торгово-экономических отношениях. Было отмечено, что Грузия является надежным транзитным партнером, который готов развивать основные региональные транзитные маршруты, необходимые для укрепления взаимосвязей в регионе и за его пределами. Разговор на встрече коснулся сотрудничества в сфере образования и спорта.



Премьер-министр поблагодарил Доминика Хаслера за решительную поддержку Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в официальной информации.





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