

Член путинского Совета по правам человека России свободно поедал хачапури в Грузии

12.06.2023 19:06





В Грузии находился член путинского Совета по правам человека России и адвокат пропагандиста Владимира Соловьева. Шота Горгадзе опубликовал пост в Instagram. В данный момент ссылка на видеоотчет удалена, а аккаунт закрыт.



Грузинские СМИ пишут, что по кадрам, Горгадзе находился в одном из ресторанов Батуми и смакует хачапури по-аджарски. Своим «зрителям» он преподает «мастер-класс» по правильному поеданию грузинского блюда.



Отметим, Шота Горгадзе — член Совета по правам человека РФ — советник президента Владимира Путина. Он также занимает должность в Общественном совете России.



После российско-грузинской войны августа 2008 года Шота Горгадзе тиражировал российскую пропаганду. Действия тогдашних властей Грузии он назвал «политическими амбициями Саакашвили», а борьбу грузинского народа против российской агрессии — «американским оружием в руках исторически дружественного народа России».



Горгадзе в те дни призвал грузинский народ подписать открытое письмо Михаилу Саакашвили и осудить «убийство мирных граждан и солдат РФ».



И пока приближенные к путинской оси власти легко въезжают в Кахети на свадебное торжество; пока «кадыровцы» рассекают по Грузии на своих внедорожниках, создавая риски на дорогах для граждан и гостей Грузии; пока советник Путина есть «ачарули» в Батуми, оппонентов Кремля на границе с Грузией разворачивают без причин. А партия власти «Грузинская мечта» имеет один ответ на все случаи: они — приспешники российского президента — не нарушали «Закона об оккупированных территориях» Грузии.



Источник: SOVA

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