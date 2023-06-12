

Мдинарадзе: Если Еврокомиссия снимет вопрос о деолигархизации до конца года, у нас будет возможность не задействовать закон

12.06.2023 20:12





По заявлению председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, на заседании большинства обсуждались закон «О деолигархизации» и заключение Венецианской комиссии.



По словам Мамуки Мдинарадзе, позиции Еврокомиссии и Венецианской комиссии не совпадают.



Как поясняет Мдинарадзе, поскольку в заключении Венецианской комиссии было указание на вопрос персонализации, крайним сроком задействования закона «О деолигархизации» будет 1 марта, но если Еврокомиссия снимет этот вопрос до конца года, закон не вступит в силу.



«Если Еврокомиссия снимет этот вопрос до конца года, у нас будет возможность на первом заседании в начале следующего года вообще не задействовать этот закон в упрощенном порядке, в противном случае мы примем закон «О деолигизации» с учетом рекомендаций, и с 1 марта следующего его задействуем», - заявил Мамука Мдинарадзе.



По словам Мамуки Мдинарадзе, на заседании парламентского большинства также обсуждался закон «Об общественном вещателе».



«Тут у нас есть интересные новости, кроме оговорки, что 15% должны быть использованы на нужды Общественного вещателя Аджарии, в следующем году будет 16%, а затем и 17%. Помимо этой оговорки, есть очень интересные и хорошие новости, касающиеся телевизионных документальных фильмов. Общественный вещатель будет обязан тратить не менее 10% своего бюджета на телевизионные документальные фильмы. Это будет огромным толчком для этой сферы и огромным шагом вперед. Мы поддержим эту оговорку», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Кроме того, по словам Мамуки Мдинарадзе, на заседании большинства обсуждался закон «О здравоохранении».



«Большинство считает, что поспешное принятие в связи с некоторыми деталями может быть неправильным и следует тщательно взвесить все нюансы. Законодатель должен соблюсти баланс между государственными интересами и частными интересами, и мы не должны упускать ни одной детали», - заявил Мамука Мдинарадзе.





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