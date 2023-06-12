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Деканоидзе: У меня ощущение, что возвращаются болото и нафталин
12.06.2023 20:41
Я помню свой экзамен по истории, когда Метревели был лектором в университете - такое ощущение, что возвращаются болото и нафталин, - так комментирует оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе в беседе с журналистами сюжет, показанный в эфире «Мтавари архи» («Главный канал»), в котором Роин Метревели выражает готовность присвоить премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили статус академика.
По словам Деканоидзе, хотя для нее в этом нет ничего нового, но «слышать все это было грустно».
«Мне было очень грустно, я вспомнила экзамен по истории, когда поступала в университет, и у меня было ощущение, что возвращаются эти болото и нафталин, и печально, когда такие отношения устанавливаются между властью и научными кругами. По правде говоря, ничего нового и ничего такого, чего я не знала и не услышала, но это очень тяжело и грустно. Что касается моей позиции, то, как я вам сказала, я помню свой экзамен по истории, когда он еще был лектором университета», - заявила Деканоидзе.
Напомним, что бывший советский функционер, бывший ректор Тбилисского государственного университета Роин Метревели, во времена которого в этом вузе царила коррупция, назначен президентом Академии наук Грузии.
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