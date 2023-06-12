

Вашингтон предлагает включить в Совбез ООН шесть новых постоянных членов

12.06.2023 22:12





США намерены пригласить в Совет Безопасности ООН шесть новых постоянных членов, пишет The Washington Post со ссылкой на официальные лица из администрации президента Джо Байдена.



По словам собеседников газеты, Белый дом готовит план реконструкции наиболее влиятельного органа ООН. Представитель американского президента в организации Линда Томас-Гринфилд ведет переговоры с дипломатами из 193 государств о потенциальном расширении Совбеза. При этом новым членам органа не предоставят права вето.



«Любая реформа Совета Безопасности вполне может уменьшить вес Запада. Так что это реальность», — объяснил в разговоре с WP дипломат ООН.



Тем не менее Вашингтон надеется расширить влияние развивающихся стран во всемирной организации и «восстановить доверие» к Совбезу ООН. США сталкиваются с проблемами в достижении консенсуса в мире, который становится все более расколотым, поэтому Байден настаивает на проведении реформы. В частности, американский президент говорил о расширении Совета Безопасности в сентябре прошлого года на 77-й сессии Генассамблеи.



«Пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира», — сказал тогда Байден. Он также призвал других постоянных членов Совбеза ограничить использование своего права вето «редкими, чрезвычайными ситуациями».



Белый дом добивается того, чтобы Совбез ООН оставался главным инструментом для предотвращения войн в мире, несмотря на сомнения в его способности сдерживать военные действия, пишет WP.



Предложения о реформировании Совета Безопасности стали чаще звучать в публичном поле после начала войны в Украине. Например, Киев призывал исключить Россию из Совбеза ООН. Украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский, утверждали, что Россия — неправомерный член органа, так как она нелегитимно заняла место Советского Союза после его распада.



На реформе Совбеза настаивают и ведущие развивающиеся страны, в том числе Бразилия и Индия. По мнению властей этих государств, в СБ недостаточно представлены интересы стран Большого юга. «Реформа совета для меня является ключом к тому, чтобы Глобальный Юг чувствовал, что он в значительной степени заинтересован в сохранении системы», — говорил посол Бразилии в ООН Роналдо Коста Фильо.



Администрация Байдена пока не выдвинула конкретного предложения по реформе, хотя ранее Вашингтон сигнализировал, что поддержал бы кандидатуры Германии, Японии и Индии в качестве постоянных членов СБ. Тем временем Франция и Великобритания выступают за постоянные места для Германии, Японии и Индии, а также Бразилии и по крайней мере одной африканской страны.





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