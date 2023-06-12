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Премьер-министр Грузии принял на ужине послов стран-членов ЕС


12.06.2023   22:22


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял на ужине посла Европейского союза в Грузии Павла Герчинского и послов стран-членов ЕС. Информацию об этом распространяет администрация правительства.

По сообщению пресс-службы, глава правительства в неформальной обстановке обсудил с дипломатами прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.

«Разговор коснулся динамики выполнения 12 рекомендаций, определенных для Грузии для получения статуса кандидата.

Была подчеркнута важность предоставления Грузии статуса кандидата», - отмечается в информации.


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