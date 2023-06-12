|
|
|
Премьер-министр Грузии принял на ужине послов стран-членов ЕС
12.06.2023 22:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял на ужине посла Европейского союза в Грузии Павла Герчинского и послов стран-членов ЕС. Информацию об этом распространяет администрация правительства.
По сообщению пресс-службы, глава правительства в неформальной обстановке обсудил с дипломатами прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.
«Разговор коснулся динамики выполнения 12 рекомендаций, определенных для Грузии для получения статуса кандидата.
Была подчеркнута важность предоставления Грузии статуса кандидата», - отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна