

Премьер-министр Грузии принял на ужине послов стран-членов ЕС

12.06.2023 22:22





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял на ужине посла Европейского союза в Грузии Павла Герчинского и послов стран-членов ЕС. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По сообщению пресс-службы, глава правительства в неформальной обстановке обсудил с дипломатами прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.



«Разговор коснулся динамики выполнения 12 рекомендаций, определенных для Грузии для получения статуса кандидата.



Была подчеркнута важность предоставления Грузии статуса кандидата», - отмечается в информации.





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