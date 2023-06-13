

Грузию посетит губернатор штата Джорджия

13.06.2023 10:43





Грузию посетит губернатор американского штата Джорджия Брайан П. Кемп.



По информации посольства США, губернатор прибудет в Грузию со своей супругой Марти Кемп.



Губернатор и первая леди возглавят официальную делегацию с международной миссией, которая начнется в Тбилиси и завершится в Париже.



Как сообщают в посольстве, это первый случай, когда действующий губернатор США посещает Грузию, чтобы подчеркнуть приверженность Америки Грузии, особенно на фоне территориальной агрессии соседней России.



Целью визита является укрепление стратегического партнерства с европейскими индустриями путем продвижения экономических возможностей.



По информации посольства США, первый этап зарубежной миссии включает встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, заместителем главы миссии посольства США госпожой Райан Харрис и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а также другими высокопоставленными лицами.



Находясь в Грузии, в составе делегации будут генерал-майор Том Карден из Национальной гвардии и Министерства обороны штата Джорджия, а также представители Департамента экономического развития штата Джорджия (GDEcD). Губернатор Кемп и делегация проведут двусторонние встречи с официальными лицами страны, посетят гуманитарное убежище, построенное в сотрудничестве с Национальной гвардией штата Джорджия, встретятся с членами Департамента пожарной охраны Мериэтт, которые в настоящее время проходят учения спасательным операциям на воде в Грузии, а также проведут другие встречи, чтобы укрепить отношения между штатом Джорджия и Грузией.





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