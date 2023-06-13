

Польша поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС - Збигнев Рау

13.06.2023 12:35





Польша поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на пресс-конференции в Польше вместе с министром иностранных дел Швеции.



«Мы совместно поддерживаем стремление Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года. Мы хотим, чтобы Грузия использовала свой шанс и стала страной-кандидатом», — заявил Рау.







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