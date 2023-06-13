

Самадашвили: Если «ГМ» попытается принять закон о деолигархизации, это будет саботажем против статуса кандидата

13.06.2023 12:37





Если «Грузинская мечта» попытается принять закон о деолигархизации, это будет саботажем против статуса кандидата – это будет расцениваться со стороны ЕС не как выполнение требования деолигархизации, а как нападение на грузинскую демократию, - заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили, комментируя заключение Венецианской комиссии.



По ее словам, принятие этого закона может оказаться не менее наносящим ущерб, чем был т.н. закон об агентах, который планировало принять большинство.



«Принятие этого закона не может выполнить требование Евросоюза, но нанесет очень большой удар по демократическому плюрализму и развитию демократии в стране. Заключение Венецианской комиссии прямо повторяет сделанные нами оценки по этой теме и прямо призывает власти не принимать его.



Поэтому хочу подчеркнуть, что принятие данного законопроекта большинством будет не выполнением требований Евросоюза, а очередным саботажем, направленным против статуса кандидата, поскольку в условиях подобного заключения Венецианской комиссии, его принятие будет наносящим ущерб для этой страны, возможно, не менее разрушительным, чем русский закон об агентах, который «Грузинская мечта» пыталась принять в этом парламенте.



Нам члены Европарламента сказали, что деолигархизация означает дебидзинизацию, дебидзинизация означает изменение власти путем демократических выборов и освобождение государственных институтов, захваченных олигархом. Это (освобождение государственных институтов) сказала также в своем заключении Венецианская комиссия», - заявила Самадашвили.





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