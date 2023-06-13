

Кальюранд: Власти Грузии и оппозиция несут общую ответственность

13.06.2023 12:50





Правительство Грузии, парламентское большинство и оппозиционные партии несут общую ответственность за то, чтобы отложить в сторону различия и по-настоящему работать для осуществления европейских стремлений своих граждан, - об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, где она говорит о 12-м заседании комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, которое состоялось на прошлой неделе.



«Я и мои коллеги из Европарламента подчеркнули как необходимость реализации рекомендаций на практике, так и защиты их духа. В некоторых случаях прогресс кажется поверхностным, и со стороны части парламентского большинства ощущается недостаточность искреннего желания действительно включать оппозиционные партии и организации гражданского общества в процессе принятия решений. В то же время мы призвали парламентские оппозиционные партии внести свой вклад в деполяризацию и конструктивно участвовать в законодательной работе», — заявляет Кальюранд.



По словам европарламентария, члены Европарламента приветствовали тот факт, что в грузинском обществе поддержка евроатлантической интеграции Грузии находится на максимальном уровне.



«Это окно возможностей нельзя упускать. Правительство Грузии, парламентское большинство и оппозиционные партии несут общую ответственность за то, чтобы отложить в сторону различия и по-настоящему работать над реализацией европейских устремлений своих граждан», — говорится в заявлении.



Европарламентарий также затрагивает вопрос о возобновлении полетов между Грузией и Россией и заявляет, что это вызывает вопросы, когда происходит в то время, как Евросоюз и его государства-члены прекратили прямые полеты с Россией в ответ на агрессивную войну против Украины.



Кальюранд также говорит о заключении Ники Гварамия и Михаила Саакашвили.



Кроме того, по ее словам, они призвали правительство и парламент Грузии удвоить усилия для выполнения рекомендаций Евросоюза.



«Мы призвали правительство и парламент Грузии удвоить усилия для решения приоритетов, связанных с независимостью судебной власти, деолигархизацией, свободой СМИ и включенностью гражданского общества, кроме того, подчеркнули, что необходимо больше усилий, когда дело касается деполяризации, избирательной реформы, антикоррупционных и уязвимых групп, включая лиц LGBTQIA», - заявляет депутат Европарламента.



По ее словам, они призвали власти Грузии проявить бдительность, чтобы российские компании не использовали территорию Грузии для обхода санкций, введенных против России.



«Мы повторили непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В этом плане мы подчеркнули, что ни один из западных партнеров Грузии никогда не пытался вовлечь страну во «второй фронт» против России», — говорится в заявлении европарламентария.





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