

Кадагишвили: Мы все равно примем закон «О деолигархизации» и будем ждать позицию Еврокомиссии

13.06.2023 13:35





Венецианская комиссия и выдавшие 12 рекомендаций пришли в противоречие друг другу - мы все равно примем закон «О деолигархизации» и будем ждать позицию Еврокомиссии, - заявил депутат большинства Ираклий Кадагишвили.



По его словам, если Еврокомиссия скажет, что данный закон не нужен, то его отзовут.



«Когда в рекомендации было записано «о деолигархизации», целью было принять такой закон, который обеспечил бы деолигархизацию в их понимании. Такой закон был принят только в Украине, что было полностью одобрено ЕС. Во избежание спекуляций мы приняли этот закон. У Венецианской комиссии нет проблемы с правовым статусом закона, проблема с тем, необходим ли закон, который персонально определяет, кто может быть олигархом. Венецианская комиссия считает, что это нарушает права человека, и призывает нас принимать системные решения.



Если мы это проанализируем, то нам говорят, что, в принципе, наше законодательство и так приспособлено ко всему этому.



Мы все равно примем данный закон и будем ждать позицию Еврокомиссии. Если они скажут, что этот закон не нужен, то мы его отзовем. Если скажут, что необходим, то должны объяснить нам, как нужно», - сказал Ираклий Кадагишвили.



Напомним, что Венецианская комиссия опубликовала окончательное заключение, согласно которому призывает власти Грузии не принимать последний проект закона «О деолигархизации».



Это — законопроект, который призван ограничить влияние олигархов в политической, экономической и общественной жизни, что должно способствовать выполнению одной из 12-ти рекомендаций на пути получения Грузией статуса кандидата ЕС — «деолигархизации».



По мнению комиссии, исправленный вариант законопроекта не может быть воспринят, как «демократичный или эффективный» ответ на тебование деолигархизации. Поскольку это может стать инструментом воздействия на оппонентов власти.





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