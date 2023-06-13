

Правящая партия Грузии советует Еврокомиссии и Венецианской комиссии согласовать подход к деолигархизации

13.06.2023 14:28





Как только Еврокомиссия удалит запись о деолигархизации из своих 12 пунктов, тогда же, в феврале мы отменим этот закон, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, если Еврокомиссия сохранит персонализированный подход и оставит пункт о деолигархизации в европейских рекомендациях, закон о деолигархизации вступит в силу.



Как заявляет Кобахидзе, между рекомендациями Венецианской комиссии и Еврокомиссии есть противоречие. В частности, председатель правящей команды считает, что Венецианской комиссии не нравится персонализированный подход, а Еврокомиссия, наоборот, требует персонализированного подхода.



«Между рекомендацией Венецианской комиссии и рекомендацией Еврокомиссии противоречие. Если Еврокомиссия и Венецианская комиссия согласятся друг с другом, мы сделаем то, что кажет Еврокомиссия, но сегодня Венецианская комиссия говорит нам одно, а Еврокомиссия - другое. В частности, Венецианская комиссия говорит, что ей не нравится персонализированный подход и говорит, что должны быть проведены реформы в различных сферах, что и так делается. Еврокомиссия говорит, что мы должны идти с персонализированным подходом. Она говорит именно о деолигархизации. Слово деолигархизация означает персонализированный подход. Поэтому получается, что Венецианской комиссии не нравится персонализированный подход, а Еврокомиссия говорит нам, что мы должны придерживаться персонализированного подхода. Как только Еврокомиссия договорится с Венецианской комиссией и как только уберет из своих 12 пунктов запись о деолигархизации, мы тут же отменим тот закон, который до конца этого месяца будет принят в трех чтениях. Именно для этого мы отложим срок задействование закона до 1 марта. Если Еврокомиссия в декабре разделит рекомендацию Венецианской комиссии, то в этом случае принятый нами закон будет отменен в феврале, но если Еврокомиссия не разделит подход Венецианской комиссии, то нам придется принять этот закон», - сказал Кобахидзе.





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