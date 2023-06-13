

Гоциридзе: Власть хочет до конца подчинить Национальный банк

13.06.2023 16:14





Сегодня никто не скажет, что Нацбанк независим, но вы хотите окончательно превратить Нацбанк в Совет юстиции и иметь на посту президента Национального банка такого же послушного человека, как Леван Мурусидзе, - заявил на пленарном заседании независимый депутат парламента Роман Гоциридзе, обращаясь к депутатам «Грузинской мечты».



По его словам, власть хочет до конца подчинить Национальный банк.



«Я упомянул Национальный банк, хочу сказать, что вы совершаете преступление. Отменив вето на закон о Нацбанке, вы моментально получите ответ из международных организаций, в первую очередь, от Международного валютного фонда. Существующая в Грузии трехлетняя программа отменится, так как это фактически упраздняет независимость совета Национального банка, когда будет пять административных членов и четыре формальных, которые не смогут принимать никаких решений, но валютный фонд и наши международные партнеры прекрасно знают не только технический и правовой контекст этого решения, но и политический контекст. Вы хотите еще больше укрепить влияние в Национальном банке. Сегодня никто не скажет, что Нацбанк независим, но вы хотите окончательно превратить Национальный банк в Совет юстиции и иметь президентом Нацбанка такого послушного человека, как Леван Мурусидзе. Вы хотите введения финансового Мурусидзе в финансовой системе Грузии. Хотите подчинить Национальный банк до конца, потому что Нацбанк это очень большой регулятор, который регулирует бизнес ценных бумаг, страхование, пенсионные фонды, микрофинансовые организации, коммерческие банки, и вы хотите, вернее, Иванишвили хочет сесть во всю эту систему, и потом управлять финансовыми потоками, как ему вздумается. Главным требованием для вступления в Евросоюз были независимые институты», — заявил Гоциридзе.





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