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Ираклий Гарибашвили направился в Королевство Бельгия


13.06.2023   16:18


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Королевство Бельгия.

Информацию распространяет администрация правительства. По их данным, глава правительства в рамках визита в Брюссель 14 июня проведет двусторонние встречи высокого уровня.

Также планируется выступление премьер-министра на торжественном приеме, посвященном Международному фестивалю культуры «Европалия» и Дню независимости Грузии.

Грузия в этом году впервые участвует в международном культурном фестивале «Европалия» в статусе страны-гостя.


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