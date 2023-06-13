

Ираклий Гарибашвили направился в Королевство Бельгия

13.06.2023 16:18





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Королевство Бельгия.



Информацию распространяет администрация правительства. По их данным, глава правительства в рамках визита в Брюссель 14 июня проведет двусторонние встречи высокого уровня.



Также планируется выступление премьер-министра на торжественном приеме, посвященном Международному фестивалю культуры «Европалия» и Дню независимости Грузии.



Грузия в этом году впервые участвует в международном культурном фестивале «Европалия» в статусе страны-гостя.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





