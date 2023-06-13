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Ираклий Гарибашвили направился в Королевство Бельгия
13.06.2023 16:18
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Королевство Бельгия.
Информацию распространяет администрация правительства. По их данным, глава правительства в рамках визита в Брюссель 14 июня проведет двусторонние встречи высокого уровня.
Также планируется выступление премьер-министра на торжественном приеме, посвященном Международному фестивалю культуры «Европалия» и Дню независимости Грузии.
Грузия в этом году впервые участвует в международном культурном фестивале «Европалия» в статусе страны-гостя.
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