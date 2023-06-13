

Кобахидзе: Резолюции Европарламента зачастую безосновательны

13.06.2023 16:19





Где конкретика? Пусть приведет нам пример, где что-то должно было быть сделано, например, избирательная реформа, что нужно было сделать, чего мы не сделали? Она не сможет нам сказать, - так председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов касательно заявления европарламентария Марины Кальюранд, где она говорит, что в части осуществления рекомендаций прогресс выглядит поверхностным и со стороны части парламентского большинства ощущается недостаточность искреннего желания действительно включать оппозиционные партии и организации гражданского общества в процессе принятия решений.



По словам Кобахидзе, резолюции Европарламента зачастую безосновательны и, соответственно, не являются для них определяющими.



«Сами исполнительные структуры Евросоюза говорят нам, что на резолюции Европарламента не стоит обращать внимания, потому что часто в Европарламенте принимаются такого рода резолюции, которые реально не основываются на объективных обстоятельствах. Исходя из этого, резолюции Европарламента не являются для нас определяющими, которые ничего не стоят для нас, по одной простой причине, они не основаны на конкретных обстоятельствах и совершенно беспочвенны. Когда резолюция Европарламента требует освобождения Саакашвили и Гварамия, двух криминалов, и наказания Бидзины Иванишвили, для нас, естественно, такие резолюции не могут иметь никакой ценности. Исходя из этого, ни в коем случае для нас не смогут быть определяющими резолюции Европарламента, определяющими для нас являются 12 пунктов и те законы, которые следовало принять. Мы осуществили реформы по всем направлениям, работа завершается, время до конца июня. Исходя из этого, не только есть воля, но и эта воля выражается в надлежащих действиях», - сказал Ираклий Кобахидзе.





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