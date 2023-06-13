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В украинском городе Кривой Рог 14 июня объявлено днем ​​траура


13.06.2023   16:20


В результате нападения России на город Кривой Рог в Днепропетровской области число погибших увеличилось до десяти, еще 28 человек получили ранения. Состояние нескольких пострадавших тяжелое.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, 14 июня объявлено в городе днем ​​траура.

Спасательная операция продолжается. Один человек остается в завалинах.

Сегодня на рассвете Россия начала наступление на город Кривой Рог. Взорван пятиэтажный жилой дом. Также были разрушены и повреждены частные дома и автомобили.


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