|
|
|
В украинском городе Кривой Рог 14 июня объявлено днем траура
13.06.2023 16:20
В результате нападения России на город Кривой Рог в Днепропетровской области число погибших увеличилось до десяти, еще 28 человек получили ранения. Состояние нескольких пострадавших тяжелое.
По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, 14 июня объявлено в городе днем траура.
Спасательная операция продолжается. Один человек остается в завалинах.
Сегодня на рассвете Россия начала наступление на город Кривой Рог. Взорван пятиэтажный жилой дом. Также были разрушены и повреждены частные дома и автомобили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна