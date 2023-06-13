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Теона Акубардия: Призываю каждого члена парламента выступить с совместным обращением к странам-членам НАТО
13.06.2023 16:21
«Призываю каждого депутата, сейчас, когда саммит НАТО должен состояться в Вильнюсе, сделать совместное обращение к странам-членам НАТО, чтобы еще раз, вместе со стремлением Грузии к членству в НАТО, зафиксировать просьбу о поддержке Грузии, так как это важнейший зонтик безопасности для Грузии», — заявила на пленарном заседании член «Группы реформ» Теона Акубардия.
Она призвала «Грузинскую мечту» зафиксировать свою позицию по данному вопросу.
«Я думаю, что мы должны выработать позицию, и если она будет единой, конечно, это важно, потому что это заявленный национальный интерес, а то, что мы должны быть едины в национальном интересе, это простая истина. В то же время я хотела бы призвать министра иностранных дел сделать заявление перед саммитом НАТО, каковы позиции и возможности Грузии, и что делает МИД для продвижения Грузии в НАТО», — заявила Теона Акубардия.
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