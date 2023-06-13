

Каладзе: Мы помним, какой удар получил Тбилиси 13 июня, но этот день показал нам силу единства

13.06.2023 16:21





Прошло 8 лет с трагедии 13 июня. В связи с трагической датой, у Мемориала погибшим 13 июня прошла панихида по погибшим в результате стихии, на которой присутствовал мэр столицы Каха Каладзе, который возложил к мемориалу венок.



Мэр столицы почтил память погибших и еще раз выразил соболезнования их родным и близким.



«Трудно передать словами тот шок, который испытал каждый в этом городе. Единственное, что было очень хорошо, так это появление молодых людей, то единство и сплоченность, которые ощущались в последующие дни. Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших, их близким и родным, а также поблагодарить всех граждан, принимавших участие в очистительно-восстановительных работах. Мы все были едины и общими усилиями боролись со стихией. Это был день, который показал нам силу единения и единства», — сказал Каха Каладзе.





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