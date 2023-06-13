

Энтони Блинкен: На саммите НАТО в Вильнюсе Украине будет предложен мощный пакет политической и практической поддержки

13.06.2023 16:21





По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, на саммите НАТО в Вильнюсе Украине будет предложен мощный пакет политической и практической поддержки. Об этом Энтони Блинкен сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии в Вашингтоне.



По его словам, это будет сильным сигналом Путину о том, что международное сообщество продолжит поддерживать Украину.



«Думаю, вы можете ожидать увидеть мощный пакет будущей политической и практической поддержки Украины на саммите НАТО. Это послужит сильным сигналом президенту Путину, который, очевидно, хочет переждать, пока международное сообщество прекратит свою помощь. Мы настроены решительно. Украинский народ, все мы хотим мира, но, повторюсь, он должен быть справедливым и прочным», — заявил Энтони Блинкен.



Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





