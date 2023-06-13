

Кобахидзе: «Грузинская мечта» никогда не делала антизападных заявлений

13.06.2023 16:22





Лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что от имени партии власти «никогда» не делалось заявления антизападного характера.



Председатель партии власти заявил, что «радикальная оппозиция» постоянно делает антигрузинские заявления, когда говорит о том, что «Грузия не достойна статуса кандидата ЕС» и другие в этом контексте.



Но практика показывает — что ни заявление, так с антизападной приправой.



К примеру, Ираклий Кобахидзе заявил, что для «Грузинской мечты» определяющими не являются резолюции Европарламента и что их цена — грошь. Председатель партии большинства говорит о том, что сами европарламентарии якобы не раз заявляли о том, что в Европейском парламенте зачастую принимаются такие «резолюции, которые в реальности не основываются на объективных обстоятельствах».



«Исходя из этого, определяющими для нас не являются резолюции Европарламента, которые представляют для нас цену в грошь — по одной простой причине: они лишены конкретных обстоятельств и полностью несправедливы.



Когда резолюция Евпропарламента требует, с одной стороны, освободить двух криминалов — Саакашвили и Гварамия — а с другой стороны, наказать Бидзину Иванишвили, для нас, естественно, такие резолюции не будут иметь никакой цены», — заключил Ираклий Кобахидзе.



На днях глава парламентской фракции большинства Мамука Мдинарадзе назвал «фейком» заявления о том, что у руководство страны антизападная риторика. Хотя заявление генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе вряд ли можно расценить как дружественное по отношению к западным партнерам.



Источник: sova.news

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