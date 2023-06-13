

Бочоришвили: Я хотела бы подчеркнуть важность институтов сотрудничества Грузия-ЕС

13.06.2023 16:24





«Я хотела бы подчеркнуть важность институтов сотрудничества Грузия-ЕС, необходимость их бесперебойной работы и их использования в целях интеграции Грузии в ЕС, наша цель всегда говорить о проделанной работе на таких встречах и заботиться о возможностях дальнейшего углубления сотрудничества с Евросоюзом», — заявила на пленарном заседании парламента председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.



По её словам, общество, большую часть которого не очень интересует перспектива вступления в Евросоюз и связанные с этим процессы, заслуживает того, чтобы иметь больше информации и знать правду о нынешних отношениях к Грузии, их истоках и ожиданиях.



«После встреч, проведенных в Брюсселе на прошлой неделе, сложилось впечатление, что есть серьезная попытка обсудить вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата, не на основе оценки 12 рекомендаций, разработанных Еврокомиссией и утвержденных 27 государствами-членами ЕС, а на основании невидимых предпосылок, которые трудно определить и выполнить власти Грузии.



В то же время, такие предварительные условия легко интерпретируются любым, кто хочет помешать Грузии получить статус кандидата. Брюсселю сложно игнорировать усилия властей, которые нежалеют усилий для выполнения всех 12-ти рекомендации на протяжении всего этого года. Столицам стран-членов ЕС трудно игнорировать предпринятые нами усилия по созданию всех предпосылок для положительного политического решения Евросовета в отношении Грузии в декабре», — заявила Бочоришвили.





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