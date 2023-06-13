

Дискуссии в парламенте Грузии — взаимные обвинения в гомофобии и по статусу кандидата ЕС

13.06.2023 16:24





В парламенте Грузии прозвучали гомофобные заявления. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», похоже, выбрали гомофобию в качестве политической стратегии действий.



Команда олигарха Бидзины Иванишвили усиливает гомофобную пропаганду — «Грузинская мечта» занята распространением лженарратива о том, якобы взамен на получение статуса кандидата ЕС у руководства Грузии требуют узаконить однополые браки.



Главной мишенью для «Грузинской мечты» оказалась сеть ресторанов McDonald’s. И все это — на фоне критики Запада по поводу невыполнения 12-ти рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата ЕС.



«Мы — власть, которая в Конституции защитила как чистоту и честь семьи, заявив, что брак — это союз мужчины и женщины, и мы, скорее весего, являемся тем обществом, которое параллельно с толерантным подходом <представителям ЛГБТК-сообщества>, утверждаем, что нельзя воздействовать подобным образом на детей», — заявил депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.



Его коллега по партии — Давид Матикашвили — заявил, что в «лучших традициях большевизма и ультралиберального фашизма» неправительственная организация «Клуб Франклина» попыталась недостойно обойтись с лидером партии власти Ираклием Кобахидзе. Матикашвили отметил, что «история помнит не один факт того, как <> промывали мозги молодому поколению» ради упрощенной манипуляции ими.



Дмитрий Хундадзе — представитель якобы оппозиционной партии «Сила народа» — автор-последователь пророссийского закона об иноагентах, — прямо обвинил власти США в пропаганде однополых отношений.



«Приближается июль и анонсированный ЛГБТ-прайд (в Тбилиси), как раз в период празднования США Дня независимости — наверное, рассчитывают на их покровительство. Обращаюсь к нашим западным партнерам: вы, конечно, пребываете в Грузии с уважительной дипломатической миссией, и я подтверждаю свое уважение, но не забывайте, что вы в гостях <>. Я надеюсь, что тему ЛГБТ-сообщества вы еще раз не используете в качестве оружия в контексте получения Грузией статуса кандидата. А если вы попытаетесь, что получите от общества соответствующий ответ», — заявил депутат «проиванишвилевской» партии.



Не дали спуску лженарративу оппоненты партии большинства. Саломе Самадашвили — представитель оппозиционной партии «Лело» — заявила, что «подразделение» «Грузинской мечты» проводит пропагандистскую линию, согласно которой от нас требуют отказаться от «чистоты семейных ценностей» взамен на статус кандидата ЕС.



«Все это — чистая ложь <>. Интересно, что дети тех, кто делает подобные заявления, отправляются жить или учиться в Европу — те из них, кто может себе это позволить. В ту самую Европу, которую впоследствии бранят», — подчеркнула Самадашвили.



Представитель фракции «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе отметила, что прозвучавшие заявления имеют тяжелое и содержание, и фон.



«Если кто и борется с грузинской идентичностью и культурой, так это — «Грузинская мечта», могу сказать», — говорит Деканоидзе.



Представители большинства и меньшинства в парламенте направили каскад обвинений в адрес друг друга насчет того, почему не получает или не сможет получить Грузия статус кандидата ЕС.



Депутат «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили обвинила даже грузинское медиа в том, что и журналисты будут виноваты в том, что Грузия может не получить статус кандидата в члены Евросоюза, поскольку «и ваш голос отчетливо звучит в Брюсселе» — это продолжение нарратива партии большинства о том, что якобы представители оппозиции «бегают из кабинета в кабинет» в Брюсселе, чтобы отговорить представителей стран, принимающих решение по Грузии, от того, чтобы позволить стране получить статус кандидата ЕС. Бочоришвили призвала журналистов трезво оценивать предположение о том, что владельцы телекомпаний, где работают журналисты, могут использовать их против национальных интересов страны.











Источник: sova.news

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





