

Венецианская комиссия окончательно забраковала грузинский законопроект “О деолигархизации”

13.06.2023 16:26





Венецианская комиссия Совета Европы призвала власти Грузии не принимать законопроект «О деолигархизации» даже с внесенными поправками – это окончательное заключение.



В Венецианской комиссии считают, что новый вариант законопроекта не может быть воспринят как «демократичный или эффективный» и может стать инструментом воздействия властей на оппонентов.



В комиссии заявили, что вместо этого закона нужны « системные реформы».



Деолигархизация – одна из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, а системные реформы – это по пунктам все остальные. Венецианская комиссия считает, что честная конкуренция, усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне, независимый суд и плюрализм СМИ станут барьером для влияния личных интересов.



Власти Грузии продолжают настаивать, что выполнены почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Любая критика расценивается как происки деструктивных сил.



Закон “О деолигархизации” вступит в силу с 1 марта 2024 года, заявил на брифинге исполнительный секретарь “Грузинской мечты” Мамука Мдинарадзе. По его словам, это может быть отмененов случае, если “Еврокомиссия сама снимет этот вопрос до конца года”,



“В противном случае мы примем закон о деолигархизации с учетом рекомендаций”, – заявил Мдинарадзе.

Грузия ждет промежуточную оценку от Еврокомиссии летом, а окончательное решение о предоставлении статуса кандидата – в конце года.



Новости-Грузия

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