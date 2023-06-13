

Народный защитник отверг заявление своего заместителя

13.06.2023 16:27





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани отверг заявление своего заместителя Натии Джулакидзе, с которым она выступила 8 июня 2023 года в Брюсселе, о том, что мандат Офиса народного защитника ограничен с точки зрения реформы правосудия.



Что сказала заместитель народного защитника?



Выступая на 12-м заседании Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, который прошел в Европарламенте, Натиа Джулакидзе сказала, что:



С точки зрения верховенства закона, «народный защитник довольно ограничен своим мандатом». По ее словам,«у нас нет точно определенных путей и методов работы над судебной системой, но несмотря на то, что это не входит в наш мандат, мы решили принять участие в рабочей группе по судебной реформе и подготовили соответствующие рекомендации».

Кто что говорит?



За заявлением последовала критика:



«Вероятно, это заявление означает, что Аппарат (народного защитника) больше не собирается работать по судебным темам или что мы имеем дело просто с неверными знаниями. Оба случая вызывают сожаление», – написал в социальной сети бывший заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе.

По словам бывшего народного защитника (2017-2022) Нино Ломджария, «мандат омбудсмена в вопросах правосудия не является расплывчатым» и включает такие вопросы, как судебная реформа, законодательная инициатива, вопросы назначения судей, укомплектование Высшего совета юстиции и др.

Еще один бывший народный защитник (2012-2017 гг.) Уча Нануашвили говорит, что мониторинг справедливого суда, как фундаментального права, является обязанностью народного защитника, и существует множество механизмов для реализации этого мандата.

Что усилило критику?



Процесс избрания народного защитника в прошлом году был проходил сложно. Правящая партия обвиняла Нино Ломджария в предвзятости и резко критиковала ее. Первый раунд выборов отбора нового народного защитника закончился безрезультатно, поскольку оппозиция и правящая партия не смогли договориться по кандидатуре.



Кандидатура Левана Иоселиани от фракции «Граждане» в последний момент стала компромиссным кандидатом, которого поддержали несколько оппозиционных депутатов. Неправительственные организации подвергли критике его назначение, так как кандидатура была поставлена ​​на голосование без надлежащих консультаций. С точки зрения части оппозиционных партий, партия «Граждане», у которой всего два депутата в Парламенте, является сателлитом правящей партии.

Назначение Натии Джулакидзе заместителем народного защитника на фоне определенного недоверия к Иоселиани также вызвало негативный резонанс среди оппозиции, поскольку она является племянницей лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Следовательно, возникло подозрение, что новый народный защитник выбрал Джулакидзе не по квалификации, а по принципу партийного доверия.

Что говорит закон?



Согласно Закону «О народном защитнике», мандат омбудсмена предусматривают, что народный защитник Грузии осуществляет надзор за органами государственной власти, в том числе и судебной власти, и, среди прочего, изучает дела, связанные с нарушением прав и свобод человека в ходе судебного разбирательства (статья 14 (б)). С этой точки зрения методом работы по вопросам судебной системы является функция друга суда (Amicus Curiae), которую выполняет народный защитник в судах общей юрисдикции и Конституционном суде Грузии (статья 21 (д)).



Реакция омбудсмена



Действующий народный защитник Леван Иоселиани называет ажиотаж, связанный с заявлением его заместителя, «недоразумением» и говорит: «народный защитник не может оставаться в стороне от судебных вопросов». По его словам, народный защитник был, есть и будет вовлечен во всех процессах, связанных с судом. «Это, естественно, часть нашего мандата, и мы будем продолжать это делать», – заявил Иоселиани.



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