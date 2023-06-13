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Глава МИД Италии: без оказания помощи Украине, перед риском оказались бы Грузия и Молдова
13.06.2023 16:40
«Если бы Запад не оказал помощь Украине, под риском оказались бы Грузия и Молдова». Об этом на совместной с американским коллегой пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Министр иностранных дел Италии прокомментировал вопрос о войне в Украине и контрнаступлении, которое уже, по заявлению Киева, началось.
Таяни заявил, что успешное контрнаступление ускорит установление мира в Европе.
Италия помогает Украине потому, что желает мира, отметил министр.
«Если бы мы не оказали помощь Украине, сегодня она уже была бы захвачена. И мы стояли бы перед гораздо большой угрозой для Европы. И перед риском оказались бы Грузия, Молдова и другие страны», — заключил глава итальянского МИД.
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