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Глава МИД Италии: без оказания помощи Украине, перед риском оказались бы Грузия и Молдова


13.06.2023   16:40


«Если бы Запад не оказал помощь Украине, под риском оказались бы Грузия и Молдова». Об этом на совместной с американским коллегой пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Министр иностранных дел Италии прокомментировал вопрос о войне в Украине и контрнаступлении, которое уже, по заявлению Киева, началось.

Таяни заявил, что успешное контрнаступление ускорит установление мира в Европе.

Италия помогает Украине потому, что желает мира, отметил министр.

«Если бы мы не оказали помощь Украине, сегодня она уже была бы захвачена. И мы стояли бы перед гораздо большой угрозой для Европы. И перед риском оказались бы Грузия, Молдова и другие страны», — заключил глава итальянского МИД.


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