

Глава МИД Италии: без оказания помощи Украине, перед риском оказались бы Грузия и Молдова

13.06.2023 16:40





«Если бы Запад не оказал помощь Украине, под риском оказались бы Грузия и Молдова». Об этом на совместной с американским коллегой пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.



Министр иностранных дел Италии прокомментировал вопрос о войне в Украине и контрнаступлении, которое уже, по заявлению Киева, началось.



Таяни заявил, что успешное контрнаступление ускорит установление мира в Европе.



Италия помогает Украине потому, что желает мира, отметил министр.



«Если бы мы не оказали помощь Украине, сегодня она уже была бы захвачена. И мы стояли бы перед гораздо большой угрозой для Европы. И перед риском оказались бы Грузия, Молдова и другие страны», — заключил глава итальянского МИД.





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