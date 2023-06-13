

В Грузии объявлен сбор средств для помощи затопленным районам Украины

13.06.2023 16:40





Украинская организация Агентство развития REVIVAL объявила срочный сбор средств среди диаспоры в Грузии для помощи жителям Херсона, пострадавшим после затопления.

На этом этапе цель сбора – 35 тысяч лари до 18 июня.

Помощь принимается не только деньгами. Нужны вода, сухпайки, продукты длительного хранения, лекарства, одеяла, корма для животных.



Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра.



“Украинцы, проживающие в Грузии, объединяйтесь! После первого потрясения сейчас пришло время действовать и помогать нуждающимся в пострадавшем южном регионе, Украина пережила колоссальную техногенную катастрофу, которую вызвали российские оккупанты в Ново-Каховском водохранилище. Это настоящее военное преступление, мы должны приложить все усилия, оставаться едиными, чтобы помочь Херсонской области”, – говорится в обращении.

Счет для перечислений:



Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia NNLE International Agency for Conteporary Development REVIVAL GE38BG0000000553269890

Пункт сбора гуманитарной помощи от компаний в Тбилиси: Марджаншвили, 45, с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Контактное лицо +995599493132 Виктория



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