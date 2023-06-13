

Шальная пуля залетела в дом журналистки в Тбилиси

13.06.2023 16:40





Случайная пуля залетела на тбилисский балкон журналистки BMG TV Татии Чапичадзе, она подозревает, что с оружием баловался сосед-полицейский.



Инцидент произошел в эти выходные в районе Глдани. Вечером на веранде на 16-м этаже женщина отдыхала со своим сыном. Пуля пробила навес, срикошетила, и отбитый кусок задел ногу ребенка.



«В этой стране опасно жить даже в собственном доме», — пишет журналистка.



По словам Чапичадзе, она вызвала полицию, но у нее теперь больше вопросов, чем ответов.



«Когда приходит криминалистическая экспертиза и сообщает вам, что сосед-полицейский не был в Тбилиси 3 дня, а в это время председатель жилтоварищества говорит, что видел его утром, вы тоже подумаете, что вам врут… А потом вам рассказывают, что пуля прилетела… со стороны??? А на следующий день председатель жилтоварищества отказывается от своих слов, и говорит, что перепутал и видел другого человека …».



В МВД подтвердили, что квартира на верхнем этаже принадлежит полицейскому, но по их данным никого в момент происшествия дома не было. Также в МВД говорят, что у этого конкретного сотрудника не могло быть табельного оружия, пишет Netgazeti.



Откуда взялась пуля – вопрос остается открытым. В настоящее время идет экспертиза.



Три года назад в Тбилиси, в собственной квартире на проспекте Важа Пшавела, погибла женщина, смотревшая телевизор – случайная пуля влетела в окно, стреляли в доме напротив.



Новости-Грузия

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