

Каха Каладзе: Меня не интересует, во что верит Запад

13.06.2023 16:41





Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе прокомментировал заключение Венецианской комиссии по проекту «Закона о деолигархизации» и вопрос выполнения рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата ЕС. Он заявил, что его «не интересует, во что верит Запад».



«Отвечу искренне: меня не интересует, во что верит Запад. Самое важное для нас — то, что те из 12-ти рекомендаций, которые — подчеркиваю — выполняются, будут выполнены в совершенстве. Кто бы ни был — твой друг, доброжелатель, враг — когда тебе пепел бросают в глаза, ты должен соизволить, встать на высший уровень и сказать то, что нужно сказать: о белом — то, что это белое, о черном — то, что черное. И ты должен сделать так, чтобы это поняли и другие», — заявил один из лидеров партии власти.



Каха Каладзе ответил и на вопрос журналиста о необходимости освободить представителя оппозиционного телеканала Mtavari, который отбывает наказание по необоснованному, как считают оппоненты власти, обвинению. Генсек «Грузинской мечты» подчеркнул, что что в путеводителе, где прописаны 12-ть рекомендаций Еврокомиссии, нигде не сказано о том, что грузинский медиаменеджер оппозиционного телеканала Mtavari Ника Гварамия «должен быть освобожден».



Источник: sova.news

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