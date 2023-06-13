

Премьер-министр Грузии встретится с президентом Европейского совета

13.06.2023 16:41





14 июня состоится встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Правительство Грузии не публиковало информацию о визите премьер-министра в Брюссель, анонс встречи был опубликован на сайте Совета Европы.



12 июня Гарибашвили принял посла Европейского Союза в Грузии Павла Герчинского и послов стран-членов Европейского Союза. По сообщению Администрации правительства Грузии, разговор коснулся динамики выполнения 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.



Перед этим посол Литвы в Грузии Эндрюс Калиндра заявил, что западные друзья Грузии следят за заявлениями грузинского правительства. По его словам, они собираются встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, чтобы обсудить недавние «недоразумения».





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