

В Тбилиси удивились якобы разным оценкам по украинскому и грузинскому законам «О деолигархизации»

13.06.2023 16:42





Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе не считает, что закон о деолигархизации «подрывает какую-либо важную ценность в Грузии».



Он также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что украинский закон о деолигархизации был хорошим законом, и соответственно, Украина должна была начать работать над его выполнением. «Как при этом мнение по отношению к Грузии может быть другим, непонятно», — добавил Сарджвеладзе.



«Грузинская мечта» утверждала, что законопроект о деолигархизации идентичен законопроекту Украины.



Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятие закона о деолигархизации одним из важных шагов, предпринятых Украиной.



Однако рекомендация Еврокомиссии Украине заключалась в реализации антиолигархического закона в соответствии с заключением Венецианской комиссии.



Между тем Венецианская комиссия оценила украинский закон о деолигархизации также негативно.



Заключение по украинскому законопроекту

Венецианская комиссия должна была представить заключение по украинскому закону о деолигархизации еще в марте, но по просьбе Киева отложила публикацию заключения.



Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала правительству приостановить реализацию закон о деолигархихации до окончания боевых действий.



Вместе с тем украинский депутат Сергей Власенко рассказал, что дискуссия о заключении украинского закона об олигархах проходила в его присутствии.



«Вывод очень отрицательный для Украины. Как сказала одна из докладчиков, бывшая судья ЕСПЧ госпожа Нуссбергер, ключевая дискуссия велась о том, рекомендовать ли Украине отменить весь закон, или рекомендовать вносить изменения в его большую часть, удалив весь механизм «признания олигархами». Только потому, что в Украине идет война, это был «лишь» сокрушительный вывод, а не убийственный», — написал Власенко.



Он также добавил, что в заключении Венецианской комиссии указывалось, что борьба с олигархами требует системного подхода, то есть системных изменений в антимонопольном, антиофшорном, антикоррупционном законодательстве. Также была подвергнута критике возможность «определения олигархами» из-за решения Совет национальной безопасности и обороны Украины.



Заявление Мдинарадзе

Как заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, позиции Еврокомиссии и Венецианской комиссии не совпадают.



Как поясняет Мдинарадзе, поскольку в заключении Венецианской комиссии было указание на вопрос персонализации, крайним сроком задействования закона «О деолигархизации» будет 1 марта, но если Еврокомиссия снимет этот вопрос до конца года, закон не вступит в силу.



«Если Еврокомиссия снимет этот вопрос до конца года, у нас будет возможность на первом заседании в начале следующего года вообще не задействовать этот закон в упрощенном порядке, в противном случае мы примем закон «О деолигизации» с учетом рекомендаций, и с 1 марта следующего его задействуем», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Нетгазета

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