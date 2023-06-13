

Оппозиция: заключение Венецианской комиссии по «деолигархизации» беспрецедентно

13.06.2023 16:43





Грузинская оппозиция называет «беспрецедентным» заключение Венецианской комиссии по «Закону о деолигархизации». Такая оценка звучит в отношении второго исправленного властями Грузии варианта законопроекта.



По мнению экспертов Венецианской комиссии, закон не являет собой «демократичный и эффективный» ответ влиянию олигархов на политическую, экономическую и общественную жизнь в Грузии и может быть использован, как инструмент борьбы против оппонентов власти.



В оппозиции считают, что оценка консультативного органа Совета Европы — еще одно подтверждение тому, что власть в Грузии без официального мандата принадлежит олигарху (основателю партии власти «Грузинская мечта» — Бидзине Иванишвили). И что руководство «Грузинской мечты» лжет, когда заявляет, что работает над тем, чтобы Грузия получила статус кандидата в члены ЕС.



Представители парламентского большинства все же намерены принять вторую редакцию «Закона о деолигархизации». И в случае, если автор рекомендации — Венецианская комиссия — заявит, что в этом законе нет необходимости, документ упразднят.



«Однако если нам заявят, что этот закон нужен, он останется в законодательной системе. <> Венецианская комиссия ведет речь о подходе к вопросу. Если она заявляет, что этот подход хорош, и то же самое нам скажет Евросоюз, тогда повторюсь: мы уже провели много реформ в этом направлении в соответствии с высокими стандартами», — заявил представитель партии власти Ираклий Кадагишвили.



Грузинская оппозиция обвиняет власти в противодействии еврорекомендациям, что может помешать Грузии получить статус кандидата ЕС. Оппоненты власти подчеркивают, что Венецианская комиссия уже во второй раз предупреждает руководство «Грузинской мечты», что проведенная ими поправки — фасадные.



Представитель главной оппозиционной силы «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе заявила, что Венецианская комиссия ясно сказала, что «деолигархизация» — это «дебидзинизация» власти в Грузии. Политик считает, что это помогает демократическому развитию страны и выполнению 12-ти рекомендаций Еврокомиссии.



Представитель парламентской оппозиции от партии «Гирчи» Яго Хвичиа, «смешно», когда при наличии санкционированных судей Грузия указывает мировому сообществу на что-то. Закон в таком виде, считает он, не должен быть принят.



«Речь не о том, что мы напишем лучший закон. Он вообще не должен быть принят. Подобные меры будут ограничивать всегда не власти, а оппозиционные силы — вот почему он не нужен», — считает депутат от «Гирчи».



По мнению лидера партии «Стратегия Агмашенебели, у властей есть «крайне последний шанс» прекратить сабботаж следования Грузии по европейскому пути и выполнить 12-ть рекомендаций ЕС, чтобы стать членом Евросоюза:



«И мяч на их стороне, и все поле принадлежит им», — заявил Георгий Вашадзе.



Источник: sova.news

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