

В Парламенте Грузии завили о «невидимых предпосылках» в процессе получения статуса кандидата в ЕС

13.06.2023 17:42





По словам председателя парламентского Комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, после встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Брюсселе, у нее возникло впечатление, что предпринимается «серьезная попытка» рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата не только на основании оценки 12 рекомендаций, а исходя из «невидимых предпосылок, которые правительству трудно определить и выполнить».



«В то же время такие предусловия легко интерпретировать всем [тем], кто хочет помешать Грузии получить статус кандидата», — заявила Бочоришвили на пленарном заседании парламента.



По ее словам, Брюсселю трудно игнорировать усилия правительства Грузии по выполнению всех 12 рекомендаций. При этом большая часть оппозиции, по словам Бочоришвили, превращает тему интеграции в Евросоюз в инструмент борьбы с властью.



«Также трудно не заметить скрытую кампанию, направленную на то, чтобы поставить необоснованные знаки вопроса в вопросе исторического, стратегического выбора Грузии — евроатлантической семьи», — добавила Бочоришвили.



Мака Бочоришвили высказала свое мнение и о роли оппозиции в получении Грузией статуса кандидата:



«Мы часто слышим фразу о том, что Евросоюз дал нам европейскую перспективу и теперь мяч на стороне Грузии. Хотя я не думаю, что интеграция Грузии в Европу – это футбольная игра, и я не думаю, что у нас есть время и роскошь катать мяч с одной половины поля на другую, я все же хотел бы обратиться к вам, коллеги из оппозиции, — выигрывает только хорошая команда. Только нападающий ничего не может сделать даже при 12 голах, если защитник не выполняет свою работу или вратарь пропускает больше мячей. Если вы не будете играть на стороне Грузии, нашей стране будет сложно выиграть этот матч».



Бочоришвили также обратилась к критически настроенным медиа, отметив что их голос хорошо слышен в Брюсселе.



«Оппозиционные журналисты, прежде чем сравнивать грузинскую парламентскую делегацию с делегацией российской Думы и часто использовать прилагательное «российский» против собственного правительства по указке своих хозяев, подумайте, не используют ли вас против интересов вашей собственной страны? — сказала она.



Председатель Комитета по европейской интеграции также обратилась к некоторым представителям гражданского общества Грузии, «часто посещающим Брюссель»:



«Непонятно, чего вы желаете, когда требуете в Брюсселе, чтобы статус кандидата дали народу, а не правительству, избранному народом. Это ложный «ойлобизм». Подобного не существует, так же как и нет государства без правительства. В то время, когда представители гражданского общества лоббируют [посыл], что в условиях «Грузинской мечты», Грузии не следует предоставлять статус кандидата, возникает вопрос интересно, по заказу какой части, они просят о таком абсурде?», — заявила Бочоришвили.



На сегодняшнем пленарном заседании также выступил член парламентского большинства от «Силы народа» Дмитрий Хундадзе. Он заявил, что ЛГБТ-прайд был объявлен в июле «именно во время празднования независимости Америки и, вероятно, в надежде на их покровительство».



«Я обращаюсь к зарубежным партнерам, вы находитесь в Грузии с почетной дипломатической миссией, и мы подтверждаем свое уважение к вам, но не забывайте, что вы гости», — напомнил он, отметив, что «гости в Грузии не могут изменять обычаи хозяина».



«Я надеюсь, что вы не будете использовать ЛГБТ-тему как очередной инструмент шантажа в процессе предоставления статуса [кандидата на вступление] в ЕС, а если все-таки попытаетесь, то реакция общественности будет соответствующей», — сказал Хундадзе.



По словам депутата от оппозиции Саломе Самадашвили, Бочоришвили и Хундадзе на сегодняшнем заседании озвучили два пропагандистских послания, которыми правительство намерено ввести граждан в заблуждение относительно причин неполучения статуса.



«Одна большая ложь, которую мы услышали из уст госпожи Бочоришвили, заключается в том, что оппозиция, независимые медиа и другие препятствуют процессу предоставления статуса кандидата. Реальность такова, что вам сказали в Брюсселе: если вы хотите увидеть причину, поднесите зеркало поближе к своему лицу. Вторая пропагандистская линия, разработанная подразделением «Грузинской мечты», заключается в том, что если нам откажут в статусе, то это произойдет потому, что кто-то просит нас принять ценности, противоречащие грузинским традициям. И то, и другое — чистая ложь», — заявила Самадашвили, добавив, что Евросоюз просит Грузию распустить «клан Мурусидзе» и провести деолигаризацию, что невозможно в условиях «Грузинской мечты».



Посол Чехии в Грузии Петр Микиска заявил в ноябре прошлого года, что, помимо 12 критериев Европейской комиссии, Грузия будет оцениваться по степени соответствия ее позиций общей внешней политике и политике безопасности Евросоюз.



Соблюдение общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС всегда требовалось от стран, находящихся на пути к вступлению, необходимость в этом стала еще более очевидной после войны в Европе и необходимость быстрого реагирования на кризисные ситуации.



Что касается вопроса ЛГБТ-сообщества, Евросоюз неоднократно заявлял, что не просит Грузию легализовать однополые браки, то, что ЕС требует от всех государств-членов, это запрет дискриминации и защита представителей сексуальных меньшинств.





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