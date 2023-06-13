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Парламент преодолел вето президента на проект изменений в закон «О Национальном банке»
13.06.2023 20:29
Парламент Грузии преодолел вето президента на проект изменений в закон «О Национальном банке».
Изначально был поставлен на голосование законопроект, возвращенный с мотивированными замечаниями президента, его поддержали лишь 15 депутатов, против - 26.
После этого на голосование была вынесена первоначальная редакция законопроекта, которую поддержали 82-я голосами (9 против).
Президент не подписала законодательные изменения, принятые по инициативе большинства, согласно которым, в совете Национального банка вводится новая исполнительная должность – пост первого вице-президента. Первый вице-президент в отсутствие президента Национального банка исполняет его обязанности.
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