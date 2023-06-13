

Парламентский секретарь президента: Заявление политсовета «ГМ» тоже может быть воспринято как шантаж

13.06.2023 20:39





О шантаже я сказал, об остальном, наверное, подробно будет говорить сама президент, в какой форме, как на нее оказывалось влияние, - так парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе ответил на заданный на пленарном заседании парламента вопрос, происходило ли давление на президента Саломе Зурабишвили в связи с комплектованием Совета Нацбанка.



По его словам, и заявление политсовета «Грузинской мечты» может быть воспринято как шантаж.



«Что касается вопроса Хатии Деканоидзе касательно шантажа и давления на президента, то могу сказать вам одно, что и само заявление политсовета «Грузинской мечты» может быть воспринято как шантаж, поскольку в заявлении говорится – «мы не преодолеем вето, если президент представит того кандидата, который должен был быть согласован и т.д.». Какого еще рода и какого типа давление оказывалось на президента, наверное, об этом расскажет сама президент, но в конкретном случае, лично для меня, хотя бы тот факт, что вопрос преодоления/не преодоления вето стал предметом спора, и таким образом было высказано предложение, что если бы мы представили кандидата, который нужен правящей команде, то вето не было бы преодолено, именно в этом видно отношение правящей команды к институту президента и президенту», - сказал Георгий Мсхиладзе.



Кроме того, как отметил Мсхиладзе, он может с уверенностью сказать, что случае преодоления вето президента на проект изменений в законе «О Национальном банке», создается угроза независимости Нацбанка.



«Что касается того ущерба, который может последовать, будь то финансовый или политический, в данном случае, наверное, достаточно и позиции наших партнеров, Международного валютного фонда, которую они зафиксировали вчера и в предыдущие дни. Я привел и пример Нацбанка, сам Нацбанк просит не осуществлять указанные изменения. Что касается того, какой ущерб это повлечет в финансовом плане и политически, я не могу сказать заранее, покажет время, у меня сегодня действительно нет ответа», - сказал Мсхиладзе.





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