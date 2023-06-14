

Вашадзе: Призываю власти незамедлительно удовлетворить справедливые требования шахтеров в Чиатуре

14.06.2023 11:29





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, требования шахтеров в Чиатуре совершенно справедливы и требуют немедленного решения.



«Шахтеры в Чиатуре уже несколько дней проводят протестную акцию. Основная причина протеста – возвращение прежнего графика работы и достойных условий труда. Всем хорошо известны тяжелые условия, в которых работают люди в чиатурской шахте. Им приходится ежедневно наносить ущерб своему здоровью и рисковать жизнью, поэтому их требования вполне справедливы и требуют немедленного решения.



К сожалению, я не слышал ни одного заявления по этому поводу ни от одного представителя власти ни в парламенте, ни на телевидении. Я призываю власти незамедлительно удовлетворить справедливые требования этих людей. Моя солидарность и поддержка горнякам Чиатуры!», - заявил Георгий Вашадзе.





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