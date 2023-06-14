

Народный защитник встретится с бастующими шахтерами

14.06.2023 11:33





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявляет, что 15 июня встретится с бастующими в Чиатуре шахтерами.



Как рассказал Иоселиани в программе «Политическое пространство» на канале «Палитраньюс», у шахтеров в Чиатуре, наряду с рядом других вопросов, есть проблемы, связанные с безопасностью труда.



По его словам, аппарат Народного защитника активно включен в происходящие в Чиатуре процессы.



«Когда началась эта проблема, мы включились с первых минут. Сегодня наши представители прибыли в Чиатуру. Вчера я призвал власти к тому, чтобы прибыл медиатор, потому что управляющий там назначен государством, и поэтому у государства есть обязательство осуществлять процесс медиации.



Я собираюсь 15 июня приехать в Чиатуру, чтобы самому ознакомиться с проблемой, встретиться с рабочими. Там целый ряд проблем, которые они называют, в том числе, связанные с безопасностью труда. Мы очень активно включены в этот процесс. Я сам буду там через 2 дня и встречусь с этими людьми», - сказал Иоселиани.



Бастующие шахтеры в Чиатуре 13 июня объявили голодовку. Уже больше недели они требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и соблюдения безопасности труда.



По данным Минздрава, по вопросу о продолжающейся в Чиатуре забастовке шахтеров по инициативе министерства в процесс включилась Служба трудовой инспекции, назначен медиатор.





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