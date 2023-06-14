

Парламент принял во втором чтении проект закона «О деолигархизации»

14.06.2023 11:46





В качестве последнего вопроса сегодняшнего пленарного заседания парламент Грузии рассмотрел проект закона «О деолигархизации» и принял его во втором чтении 81 голосом «за», 2 голоса «против».



На рассмотрение была вынесен тот вариант законопроекта, который был доработан и изменен еще в апреле, на основании промежуточных рекомендаций Венецианской комиссии.



Согласно законопроекту, принятому парламентом во втором чтении, олигархом считается лицо, если оно участвует в политической жизни, оказывает влияние на СМИ и обладает значительными экономическими ресурсами. В проекте записано определение всех трех критериев.



Вопрос о признании лица олигархом вместо правительства будет решать Антикоррупционное бюро. Антикоррупционное бюро будет обязано провести проверку, чтобы выяснить, является ли лицо олигархом. Решение Антикоррупционного бюро о признании или непризнании лица олигархом будет подлежать контролю суда, то есть будет обжаловано и обжалование предусмотрено в двух инстанциях.



Напомним, Венецианская комиссия опубликовала окончательное заключение по законопроекту « О деолигархизации». Венецианская комиссия считает, что законопроект не должен быть принят и не должно происходить отклонений от «системного» подхода.



Венецианская комиссия рекомендует не принимать законопроект, а властям Грузии для борьбы с олигархическим влиянием разработать корректирующие, дополнительные законы и меры, которые включают: осуществление политики эффективной конкурентоспособности; усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне; прозрачность госзакупок; усиление плюрализма СМИ и прозрачность владельцев СМИ; усовершенствование политики борьбы с отмыванием денег, включая прозрачность юридических лиц и образований; усиление существующих порядка финансирования политических партий и избирательных кампаний и механизмов контроля; внесение изменений в налоговое законодательство - повышение независимости и эффективности основных регулирующих и контролирующих органов.





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