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Подписано соглашение о сотрудничестве между Комиссией по коммуникациям и Программой развития ООН
14.06.2023 12:09
Между Комиссией по коммуникациям и Программой развития ООН (UNDP) было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, которое подписали член ComCom-а Натия Кукуладзе и заместительница постоянного представителя UNDP в Грузии Анна Чернишова.
По данным Комиссии по коммуникациям, целью сотрудничества является содействие использованию потенциала цифровой экономики в обществе.
В рамках соглашения будут запланированы совместные мероприятия по повышению уровня цифровой грамотности, в том числе: снижение цифрового неравенства, использование потенциала цифровой экономики, а также распространение использования электронных услуг и повышение навыков цифровой грамотности в обществе.
Содействие использованию Интернета в обществе и сокращение цифрового разрыва имеют первостепенное значение для Комиссии по коммуникациям.
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