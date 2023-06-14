

Подписано соглашение о сотрудничестве между Комиссией по коммуникациям и Программой развития ООН

14.06.2023 12:09





Между Комиссией по коммуникациям и Программой развития ООН (UNDP) было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, которое подписали член ComCom-а Натия Кукуладзе и заместительница постоянного представителя UNDP в Грузии Анна Чернишова.



По данным Комиссии по коммуникациям, целью сотрудничества является содействие использованию потенциала цифровой экономики в обществе.



В рамках соглашения будут запланированы совместные мероприятия по повышению уровня цифровой грамотности, в том числе: снижение цифрового неравенства, использование потенциала цифровой экономики, а также распространение использования электронных услуг и повышение навыков цифровой грамотности в обществе.



Содействие использованию Интернета в обществе и сокращение цифрового разрыва имеют первостепенное значение для Комиссии по коммуникациям.







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