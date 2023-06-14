

С 1 января 2024 года вступят в силу новые правила по снижению выбросов транспортных средств

14.06.2023 13:08





«Введение правил, направленных на снижение выбросов за счет ограничения ввоза автомобилей с высоким уровнем выбросов, предотвратит загрязнение атмосферного воздуха в городе», заявил мэр столицы Каха Каладзе.



На заседании городского правительства мэр Тбилиси прокомментировал инициативу премьер-министра Грузии, в которой говорится об установлении с 1 января 2024 года пороговых норм, соответствующих стандарту выбросов «Евро-5» для автомобилей.



«Очевидно, что большое количество частных автомобилей в столице — это большая проблема. Расскажу статистику: до 2012 года в часы пик по Тбилиси передвигалось около 180 тысяч частных автомобилей. По сегодняшним данным, в Тбилиси ездит более 600 тысяч частных автомобилей. Это самая большая проблема с точки зрения выбросов и загрязнения воздуха. Также, к сожалению, в Грузии была введена очень плохая практика, когда большая часть автомобилей продавалась без т.н. катализатора, а машина в это время ужасно и опасно загрязняет воздух. Это основная причина загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота, и в этом плане ситуация в столице действительно неблагополучная», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, со стороны муниципалитета будут предприняты конкретные шаги по регулированию указанного направления.



«Следует отметить, что по городу ездят автомобили, которые не выдерживают никакой критики по части техосмотра. Будут предприняты конкретные шаги по регулированию этого направления, чтобы при всеобщем участии мы смогли добиться очистки воздуха, что важно для нашего здоровья», — отметил Каха Каладзе.







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