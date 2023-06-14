

22 июня в ЕС представят отчет выполнении Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии

14.06.2023 13:25





22 июня Европейская комиссия (ЕК) представит устный отчет о том, как Украина, Молдова и Грузия выполняют рекомендации ЕК.



Устный доклад Еврокомиссии будет обсуждаться на Заседание Совета по общим вопросам Европейского союза (ЕС), которое пройдет 21-22 июня в Стокгольме.



Совет по общим вопросам является структурой Совета ЕС, его заседания проводятся один раз в месяц, в основном на уровне министров иностранных дел государств-членов. Совет по общим делам занимается вопросами, связанными с переговорами о расширении ЕС, институциональными или административными вопросами. Он координирует подготовку заседаний Европейского совета и их последующую работу.



После заседания Совета по общим делам состоится пресс-конференция.



17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Украине и Молдове, а Грузии – только европейскую перспективу.



При этом всем трем странам определили условия, которые должны быть выполнены. Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач.



Евросоюз оценит прогресс Грузии, Украины и Молдовы в рамках пакета расширения осенью этого года. Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что в конце года Евросоюз примет решение по вопросу дальнейшей интеграции Молдовы, Украины и Грузии и поднимет этот вопрос на заседании Совета.





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