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Парламент принял поправки в Избирательный кодекс, которые меняют порядок формирования ЦИК
14.06.2023 13:35
Парламент Грузии 13 июня в третьем чтении принял поправки в Избирательный кодекс и Регламент Парламента. Согласно поправкам, изменен порядок избрания председателя и профессиональных членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). После вхождения в силу поправок кандидатуры на пост председателя и профессионального члена ЦИК будут выдвигаться председателем Парламента, а не президентом.
Поправки также изменили процедуру и кворум, связанные с избранием председателя и членов ЦИК – если Парламент поддержит председателя и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут эти должности на пятилетний срок.
Кроме того, председатель Парламента объявит конкурс по отбору председателя и членов ЦИК и создаст конкурсную комиссию, после чего Парламент большинством голосов от полного состава изберет председателя и членов ЦИК.
Данная законодательная инициатива также предусматривает наличие в составе конкурсной комиссии одного представителя президента. Согласно поправкам, если в результате голосования не будут заполнены все вакансии, президент выдвигает другого кандидата, и голосование проводится по кандидату, выдвинутому президентом.
Действующая модель укомплектования ЦИК является частью Соглашения Шарля Мишеля и требует достижения договоренности между парламентским большинством и оппозицией об избрании председателя и членов ЦИК.
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