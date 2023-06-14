

Премьер-министр Грузии встретился с бельгийским коллегой

14.06.2023 14:02





На встрече премьер-министров Грузии и Бельгии обсуждались тесные партнерские отношения между государствами, в разных сферах, сообщает Администрация правительства Грузии. В чачстности речь шла возможности углубления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, образовательной сферах.



«Особое внимание на встрече было уделено историческому решению признать европейскую перспективу Грузии. Было отмечено, что Грузия практически выполнила 12 рекомендаций Еврокомиссии.



Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что предоставление Грузии статуса кандидата до конца года, критически важно как в геополитическом контексте, так и для европейского будущего Грузии.



Грузия заслуживает статуса кандидата и это поможет снизить поляризацию в стране, сказал премьер-министр.



Визит премьер-министра Грузии в Белгию проходит параллельно с презентацией программы международного арт-фестиваля «Европалия-Грузия». В этом году мероприятие полностью посвящено Грузии, что дает уникальную возможность представить европейскую историю Грузии, самобытность и культуру страны в политическом центре Европы», — говорится в письменном заявлении администрации.



После встречи премьер-министров был подписан меморандум о сотрудничестве между МИД Грузии и внешнеполитическим ведомством Бельгии в сфере торговли.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





