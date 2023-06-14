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Пленарное заседание парламента началось с инцидента
14.06.2023 14:18
Пленарное заседание парламента Грузии началось с инцидента. В парламенте гостят лица с ограниченными возможностями вместе с сопровождающими их лицами.
В начале пленарного заседания их поприветствовал председатель парламента Шалва Папуашвили и в это время одна из них вывесила с балкона сессионного зала полотно с надписью «Нет ориентации смешанной грузино-российской мечте от семейных» и, предположительно, сбросила российские рубли.
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