

Цитлидзе: «Грузинская мечта» в очередной раз саботировала получение статуса кандидата в ЕС

14.06.2023 14:46





То, что вчера сделала «Грузинская мечта» в связи с законом о деолигархизации, было очередным саботированием статуса кандидата в члены ЕС, - заявила член «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.



По словам депутата, Венецианская комиссия заявила сказала «Грузинской мечте», что принятие закона о деолигархизации в этой форме будет репрессивным и поэтому он не должен приниматься.



«Вчера «Грузинская мечта» приняла закон о деолигархизации тогда, когда сессия уже закончилась, и оппозиции в парламенте не было. Вчерашнее поведение «Грузинской мечты» еще раз свидетельствует о том, что они не выполнят 12-пунктное обязательство.



Когда наши международные партнеры сказали им, что этот закон нельзя принимать и было категорическое отрицание от Венецианской комиссии, «Грузинская мечта» еще раз саботировала получение статуса кандидата, и это тогда, когда мы должны сделать все, и осталось всего несколько месяцев до получения ответа. В условиях правления «Грузинской мечты» рекомендации выполнены не будут, и второе, что делает власть — это саботирование получения статуса кандидата», - заявила Анна Цитлидзе.



Для справки, парламент Грузии рассмотрел проект закона «О деолигархизации» в качестве последнего вопроса вчерашнего пленарного заседания и принял его во втором чтении 81 голосом «за», 2 голоса - «против».





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