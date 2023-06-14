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Кобахидзе: Нам нужно, чтобы из рекомендаций ЕС была изъята запись о деолигархизации
14.06.2023 15:09
По мнению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, заявления Евросоюза с призывом к правительству приостановить принятие закона о деолигархизации недостаточно и необходимо убрать этот вопрос из рекомендаций Еврокомиссии.
«Мы примем его в третьем чтении, этого заявления недостаточно, нам нужно, чтобы из плана в 12 пунктов была изъята запись о деолигархизации, потому что пункт о деолигархизации означает решение этого вопроса с персонализированным подходом. Поэтому , будем ждать декабря, когда Евросовет еще раз пересмотрит эти 12 пунктов, оценит выполнение 12 пунктов рекомендаций, а когда скажут, что этот вопрос решен и без этого закона, то в этом случае закон будет отменен». — сказал Кобахидзе.
Напомним, что Еврокомиссия передала властям Грузии рекомендации из 12 пунктов, выполнение которых необходимо для получения страной статуса кандидата ЕС. Среди них есть и пункт о деолигархизации. Несмотря на то, что Венецианская комиссия отклонила представленный "Грузинской мечтой" законопроект о деолигархизации, правящая партия решила его принять. Теперь "Грузинская мечта" требует от Еврокомиссии отказаться от пункта о деолигархизации, который должен коснуться Бидзины Иванишвили, в противном случае "Мечта" оставит в силе уже принятый закон, который будет использован для преследования политических оппонентов, а не главного олигарха страны.
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